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"Ens diuen on anar, què comprar i cap a on mirar..., i mirem"

Ciudadanos en el Port Marina Tarraco, reunidos para contemplar el eclipse total de Sol.

Ciudadanos en el Port Marina Tarraco, reunidos para contemplar el eclipse total de Sol. / Zowy Voeten

Cesca Barti

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Abans, l’eclipsi servia als poderosos per impressionar els ignorants. Avui tenim estudis, internet i satèl·lits, però continuem obeint el reclam. Ens diuen on anar, què comprar i cap a on mirar. I mirem.

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Mentrestant, els de dalt continuen fent les seves aquí baix. La Lluna només tapa el Sol unes hores. El poder prefereix tapar-nos els ulls.

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