"El eclipse fue algo singular, pero no es la octava maravilla"

Decenas de personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). Este es el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruza España de oeste a este y pasa por numerosas capitales de provincia, desde donde se podrá vislumbrar el primer fenómeno del denominado ‘trío de eclipses’, pues el 2 de agosto de 2027, otro eclipse total cruzará España, y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular. 12 AGOSTO 2026;ECLIPSE;SOL;ECLIPSE TOTAL;LUNA;PARCIAL;ASTRONOMÍA;CIENCIA; Germán Lama / Europa Press 12/08/2026. Germán Lama; / Germán Lama / Europa Press

Joan Soldevila



¿Qué quieren que les diga ? El eclipse fue algo singular, curioso y que sucede raramente; pero, de ahí, a que sea -como nos quisieron vender- la octava maravilla del mundo -o algo parecido- hay un abismo. Hay sucesos que los puedes vivir muy de cerca y que, realmente, te dejan con el corazón en vilo y los recuerdas toda la vida. Pondré solo dos ejemplos: ver desde el borde del cráter el corazón rugiente y magmático del volcán activo Nyiragongo (República Democrática del Congo ) a 3.470 metros y en medio de fumarolas e intenso olor a azufre (lo más parecido a una imagen del infierno).

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El segundo es estar conviviendo en las montañas de Rwanda, durante una hora y a escasa distancia, con un grupo de gorilas de montaña y tragar saliva cuando pasa, casi rozándote, el rotundo macho de espalda plateada. Piel de gallina.

Hay dos hechos extraordinarios más, pero todavía no les he encontrado un razonamiento válido o un sentido lógico. A veces hay cosas o sensaciones que entran en terrenos más "resbaladizos" como los paranormales, ensoñaciones o algo que no podemos entender con nuestros normales parámetros cartesianos.