"Un eclipse no se entiende siempre como un simple espectáculo astronómico"

El eclipse desde Tejeda, Gran Canaria / José Carlos Guerra / LPR

Iulen Lizaso



¿Sabemos de lo que hablamos? En un mundo de entretenimiento a costa de ladear a nuestra conciencia pienso que no. Existen pueblos y comunidades indígenas, que hoy quizá no tanto, pero desde la antigüedad y desde un profundo respeto al orden natural y saber ancestral, un eclipse lunar o solar no lo entendían como un simple espectáculo astronómico, digno de fotografiar y montarlo sobre un 'potro' mediático, para hacerlo 'cabalgar' por todas las agencias y primeras planas de noticieros y tertulias académicas, que ya saben de lo que hablan.

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Para la mayoría de esos pueblos, al interponerse un tercer sujeto, algo agoniza en el momento de un eclipse, pues aunque no muera o renazca al instante, sí provoca la ruptura del orden natural creador de toda vida planetaria, que nace de la unidad por interacción masculino-femenina: Sol-Tierra. Como en la vida misma, se dan situaciones en que son los hijos inocentes quienes pagan algunos desvaríos de los padres, en esa originalmente invariable sintonía cósmica estelar perfecta entre los que podríamos llamar "padres de la humanidad", también se dan interferencias por desviaciones astrales vecinas, pero que en esta caso no afectan directamente a los progenitores de la humanidad.

Destaco lo que representa para el pueblo mapuche: un desequilibrio momentáneo en el que las fuerzas de la sombra ganan terreno, por lo que es un tiempo de recogimiento para evitar la energía espiritual negativa. Para el pueblo navajo: mirar al Sol durante este proceso se considera una falta de respeto hacia la divinidad, similar a solo observar a alguien en su momento de agonía.