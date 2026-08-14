"El eclipse es una anormalidad de varios minutos que me produce ansiedad"

Gente observando el eclipse en Tarragona / Zowy Voeten

Elisabeth Rodríguez



Tengo 60 años. Siempre fui muy liberal y muy entusiasta de los estudios. La era franquista acabó cuando yo hacía tercero de EGB, con lo que toda mi educación ha sido abierta, amplia, en diferentes idiomas e incluso me licencié, la primera de la familia. Con ello quiero dejar claro que sé lo que es un eclipse, no un dragón que se come el sol o un vaticinio medieval de malos augurios. Ni hay que sacrificar vidas humanas para que los dioses se apiaden de nosotros.

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Sin embargo, llevo en casa escondida desde la pandemia. Aquel 2020 decidí cerrar mi mente en un ataque de agorafobia sin control y ni me asomo a las ventanas o el balcón de casa por puro miedo. El eclipse está fuera, allá donde está la gente amontonada mirando hacia arriba. Se hará de noche, cuando me encierro en mi cuarto o bajo todas las persianas, cuando me siento más vulnerable.

¿Por qué he de buscar un sitio donde ver un eclipse, cuando se produce ahí donde todo da miedo? Me quedaré en casa, como siempre. Veré La 1 de TVE e intentaré respirar con calma cuando se produzca, tranquilizarme y esperar esos dos minutos para que vuelva la normalidad, la rutina, lo de cada día. Esperar que todo el mundo deje de hablar de él como si fuera algo magnífico.

Para casi todos es un fenómeno que la gente espera con ansiedad; para mí, es una anormalidad de varios minutos que me produce ansiedad y espero que se acabe de una vez para seguir mi vida apartada de tantas agitaciones emocionales.