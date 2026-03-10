"La duración de mi trayecto en tren me da para pensar, y mucho"

Barcelona. 25 de noviembre del 2025. R1 Mareseme, Mataró, fotografías de trenes, estación, pasajeros, vías. Fotos de Sandra Roman.. rodalies cercanias. Maresme / Sandra Román / EPC

Félix Pérez



El otro día en el tren, en las cuatro horas que me llevó regresar a casa en un trayecto que en circunstancias normales se haría en menos de una hora, tuve tiempo para pensar. Y pensé en esa cantidad de altos cargos y cargos intermedios, inventados para colocar a mediocres inoperantes, mal aparcados y mal aparcadas que no han bajado a las vías en su vida. Y pensé en sus sueldos, que a menudo doblan, triplican o cuatriplican los sueldos del personal que sí que está en las vías, soportando quejas y desorganización: maquinistas, personal interventor, de taquillas, de limpieza...

Y como tenía tiempo, seguí pensando, y pensé en esa clase política, que jamás utilizará Rodalíes, y que es la máxima responsable de retener, retrasar, desinformar y abandonar a sus votantes día sí y día también. Y como tenía tiempo, mucho tiempo por delante, emparedado entre un montón de personas enfadadas y resignadas, intenté buscar una solución a tanta incompetencia/desidia/desprecio.

Y entonces me di cuenta de que no era yo quien cobraba por encontrar soluciones. A esas alturas me empezó a doler la cabeza de tanto pensar, y los riñones de tanto empujón y las rodillas de estar tanto tiempo de pie. En ese momento, la megafonía nos informó que teníamos que bajar en la próxima estación, que no era la mía, y cambiar de tren por nosequé "incidencia". Ah, y era de noche y sin embargo llovía.