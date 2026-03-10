"La duración de mi trayecto en tren me da para pensar, y mucho"

"Me parece mejor la explicación de Sánchez, esta guerra no nos gusta"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Barcelona. 25 de noviembre del 2025. R1 Mareseme, Mataró, fotografías de trenes, estación, pasajeros, vías. Fotos de Sandra Roman.. rodalies cercanias. Maresme / Sandra Román / EPC
Félix Pérez
El otro día en el tren, en las cuatro horas que me llevó regresar a casa en un trayecto que en circunstancias normales se haría en menos de una hora, tuve tiempo para pensar. Y pensé en esa cantidad de altos cargos y cargos intermedios, inventados para colocar a mediocres inoperantes, mal aparcados y mal aparcadas que no han bajado a las vías en su vida. Y pensé en sus sueldos, que a menudo doblan, triplican o cuatriplican los sueldos del personal que sí que está en las vías, soportando quejas y desorganización: maquinistas, personal interventor, de taquillas, de limpieza...
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Y como tenía tiempo, seguí pensando, y pensé en esa clase política, que jamás utilizará Rodalíes, y que es la máxima responsable de retener, retrasar, desinformar y abandonar a sus votantes día sí y día también. Y como tenía tiempo, mucho tiempo por delante, emparedado entre un montón de personas enfadadas y resignadas, intenté buscar una solución a tanta incompetencia/desidia/desprecio.
Y entonces me di cuenta de que no era yo quien cobraba por encontrar soluciones. A esas alturas me empezó a doler la cabeza de tanto pensar, y los riñones de tanto empujón y las rodillas de estar tanto tiempo de pie. En ese momento, la megafonía nos informó que teníamos que bajar en la próxima estación, que no era la mía, y cambiar de tren por nosequé "incidencia". Ah, y era de noche y sin embargo llovía.
Participaciones de loslectores
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
Dave Averion Sant Andreu de Llavaneres
Másdebates
El debate