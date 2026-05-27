"Dragomir, gràcies per la teva música i sensibilitat que tant m'han ajudat"
Ivana Jordà
Dragomir Atanasov era una d’aquelles persones que passen desapercebudes però deixen empremta. Fa poc ens va deixar; era un home que, després de perdre la seva dona i quedar-se sense sostre, va aprendre de manera autodidacta a tocar els pianos de l’Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Les seves melodies aportaven calma als pacients i familiars que travessaven moments difícils com nosaltres.
Històries com la seva demostren que no cal fer grans coses per ajudar els altres. Ell aportava pau, sensibilitat i serenor. Potser ell mateix pensava que no feia res extraordinari, però feia molt. Personalment, em va donar confort en moments complicats. Sovint hauríem d’aprendre més de la dignitat i de la força silenciosa de persones com ell, que transformen el seu dolor en refugi per als altres.
Dragomir, gràcies per la teva música i la teva sensibilitat. Tu amb la teva motxilla i jo amb la meva.
