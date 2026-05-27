.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Dragomir, gràcies per la teva música i sensibilitat que tant m'han ajudat"

Vestíbulo del Hospital Clínic de Barcelona este martes, el día de la vuelta a la normalidad tras el gran apagón.

Vestíbulo del Hospital Clínic de Barcelona este martes, el día de la vuelta a la normalidad tras el gran apagón. / Marc Asensio

Ivana Jordà

0 Comentarios

Dragomir Atanasov era una d’aquelles persones que passen desapercebudes però deixen empremta. Fa poc ens va deixar; era un home que, després de perdre la seva dona i quedar-se sense sostre, va aprendre de manera autodidacta a tocar els pianos de l’Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Les seves melodies aportaven calma als pacients i familiars que travessaven moments difícils com nosaltres.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Històries com la seva demostren que no cal fer grans coses per ajudar els altres. Ell aportava pau, sensibilitat i serenor. Potser ell mateix pensava que no feia res extraordinari, però feia molt. Personalment, em va donar confort en moments complicats. Sovint hauríem d’aprendre més de la dignitat i de la força silenciosa de persones com ell, que transformen el seu dolor en refugi per als altres.

Dragomir, gràcies per la teva música i la teva sensibilitat. Tu amb la teva motxilla i jo amb la meva.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años