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"I si donar sang també servís per prevenir en salut?"
Donación de sangre / EFE / FERNANDO VILLAR
Ricard Franco
Donar sang és un dels gestos més generosos que es poden fer pels altres. Cada any, milers de persones a Catalunya ho fem de manera altruista, contribuint directament a salvar vides. Potser valdria la pena aprofitar aquest mateix gest solidari per reforçar també la prevenció en salut pública. Quan una persona dona sang ja se li fan algunes analítiques bàsiques per garantir la seguretat de les transfusions.
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Però potser es podria anar una mica més enllà i incorporar algunes proves addicionals senzilles que també poguessin aportar informació útil per al mateix donant. Una analítica lleugerament més completa podria ajudar a detectar de manera precoç possibles alteracions de salut i, si escau, orientar la persona perquè ho consulti amb el seu metge.
A més de beneficiar el donant, això podria convertir les campanyes de donació en una eina complementària de prevenció i detecció precoç per al sistema sanitari. Donar sang salva vides. Potser també podria ajudar, alhora, a cuidar millor la nostra pròpia salut.
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