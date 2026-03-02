El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un cartel sobre aranceles recíprocos durante un anuncio de aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el pasado 2 de abril de 2025. / Kent Nishimura/Bloomberg.

Mario Nahra



Trump decreta unos aranceles elevados declarando la guerra comercial a enemigos y aliados a espaldas del Congreso. Argumenta que lo hace para penalizar a los países que mantienen relaciones comerciales con EEUU porque sus balanzas están desequilibradas, como si estos países fueran los culpables de tal desequilibrio. En realidad está imponiendo un impuesto a los productos que consumen los americanos, quienes son los que realmente pagan estos aranceles (no los países que venden a EEUU). Trump aumenta los impuestos.

El Tribunal Supremo dictamina que los aranceles son ilegales y los anula. Las empresas americanas que pagaron los aranceles que repercutieron al consumidor americano reclama al Gobierno americano la devolución de los mismos ante los tribunales (Wallmart, Costco...). Estas empresas cobrarán la cantidad que reclaman pero no se la devolverán al consumidor americano, que fue quien pagó el arancel en última instancia.

Conclusión, el consumidor habrá asumido el aumento de precio por los aranceles de Trump, la empresas intermediarias reclamarán el dinero pagado al gobierno y lo cobrarán pero no lo devolverán al consumidor. Y lo mejor de todo: el precio de los productos no volverá a ser el de antes, porque el mercado ya se adaptó a los nuevos precios y se incorporan a los índices de inflación en aumento.

¡Enhorabuena, Trump! Eres un fenómeno.