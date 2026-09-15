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"Hazaña presidencial de Trump"
Trump ofrece 5.000 dólares a cada ciudadano si su partido gana elecciones de término medio
Jordi Querol
El presidente de EEUU, al prometer 5.000 dólares para cada adulto estadounidense si en las elecciones de noviembre los republicanos ganan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, está formulando un pago claramente condicionado al resultado electoral. En esencia, lo que el intenta -y aquí reside la cuestión jurídica más delicada- es que no se perciba de manera explícita que su oferta equivale, en la práctica, a comprar votos.
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La factura sería extraordinariamente elevada: rondaría 1,3 billones de dólares. Trump no explicó de dónde saldría exactamente el dinero ni anunció un pago de 5.000 dólares exclusivamente para quienes voten a los candidatos republicanos. El presidente no dispone de una autoridad general para decidir unilateralmente que el Tesoro distribuya cientos de miles de millones de dólares entre los ciudadanos.
Un programa federal de pagos directos de esta magnitud requeriría una base legal y, previsiblemente, una asignación de fondos aprobada, necesariamente, por el Congreso. Una vez más, estamos delante de una hazaña presidencial que demuestra que Trump continúa siendo la persona que todos conocemos a la perfección.
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