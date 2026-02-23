Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Mi doctora de cabecera ha decidido no ir a la huelga"
Huelga de médicos en Manresa. / ÒSCAR BAYONA
César Carulla
El jueves tuve cita con mi doctora de familia. Es decir, durante la semana de huelga de los médicos ella me atendió con normalidad (con la normalidad de costumbre, lo que conlleva una enorme cantidad de trabajo). Que yo diga que creo que mi doctora está estresada es un poco irónico, yo no soy médico, pero he visto a personas estresadas en muchos otros puestos de trabajo y, aunque creo que mi doctora es muy fuerte, se aprecian esos tics de estrés que muestran las personas con sobrecarga laboral.
Estoy seguro de que ustedes también lo notan en sus respectivos médicos de familia y en los doctores de todas las especialidades médicas. Les pediría abrir una reflexión: si ordenáramos por nivel de importancia la escala de profesionales facultativos que existen, ¿acaso no estaría en primer lugar el médico, luego el maestro, después el juez, etc? Del segundo puesto para abajo se podría discrepar, pero estoy seguro de que todos coincidimos en que el médico ocupa el primer puesto.
Le pregunté a mi doctora por qué no hacía huelga. Me dijo: “Es que muchos encima somos tontos, nos resulta imposible dejar de atenderos, mañana hay manifestación y no creo que vaya por esa razón, por si después me siento mal, pero debería ir”. Recuerdo algo similar con los controladores de vuelo, reivindicaban mejores salarios ¿Se imaginan a un controlador de vuelo trabajando 24 horas seguidas?
Todos coincidiríamos que mejor que solo trabaje ocho horas, a ser posible, y que le paguen más que bien, para tener a los mejores; por sus manos pasa la vida de mucha gente. Me pregunto qué diferencia hay con un doctor de urgencias. Los controladores de vuelo tienen un Estatuto exprofeso para ellos por lo que implica ese oficio.
Busquen en internet. Eso es lo que piden los médicos. Yo iré a la manifestación en lugar de mi doctora, porque sé que ella no irá debido a su vocación. La consellera se equivoca, hay un abismo enorme en cuanto a responsabilidad entre mi doctora y su enfermera.
