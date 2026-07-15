.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Docents: els seus sous i les seves vacances"

El impacto del cambio climático en las aulas y en la educación; ¿cómo hacerlas seguras?

El impacto del cambio climático en las aulas y en la educación; ¿cómo hacerlas seguras?

Xavier Serra

Xavier Serra

0 Comentarios

Potser, abans d'opinar sobre si els docents cobren molt o poc, convé començar per les dades. A Catalunya, les retribucions del professorat de l'ensenyament públic -ja sigui funcionari per vida, per oposició o altres vies, o bé interí- són públiques i es poden consultar a les taules oficials de la Generalitat (educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/). Aquesta transparència permet que el debat es basi en fets i no en percepcions.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

A partir d'aquí, cadascú és lliure de valorar si aquests salaris són adequats, tenint en compte el cost de la vida, la inflació, la responsabilitat de la professió o la seva evolució històrica. El que no ajuda és discutir a partir de tòpics, crits, amenaces o afirmacions sense fonament.

També és inexacte afirmar que els docents tenim dos mesos de vacances. El mes de vacances és l'agost; el juliol és un mes laboral, encara que sense activitat lectiva ordinària. Molts professionals el dediquem amb esforç -i hores de treball intens- a preparar el curs següent, formar-nos, revisar materials o elaborar programacions.

Convé separar sempre les "narratives" -emocionals, interessades, etc- de les "dades objectives". Les primeres són legítimes, però les segones són imprescindibles si volem un debat seriós. La qüestió de les ràtios, la burocràcia o els centres de màxima complexitat quedarà per a una altra carta.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años