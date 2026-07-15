"Docents: els seus sous i les seves vacances"

"Una ciutat es defineix pel que decideix protegir"
Joan Miró Sant Cugat del Vallès
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El impacto del cambio climático en las aulas y en la educación; ¿cómo hacerlas seguras?
Xavier Serra
Potser, abans d'opinar sobre si els docents cobren molt o poc, convé començar per les dades. A Catalunya, les retribucions del professorat de l'ensenyament públic -ja sigui funcionari per vida, per oposició o altres vies, o bé interí- són públiques i es poden consultar a les taules oficials de la Generalitat (educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/). Aquesta transparència permet que el debat es basi en fets i no en percepcions.
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A partir d'aquí, cadascú és lliure de valorar si aquests salaris són adequats, tenint en compte el cost de la vida, la inflació, la responsabilitat de la professió o la seva evolució històrica. El que no ajuda és discutir a partir de tòpics, crits, amenaces o afirmacions sense fonament.
També és inexacte afirmar que els docents tenim dos mesos de vacances. El mes de vacances és l'agost; el juliol és un mes laboral, encara que sense activitat lectiva ordinària. Molts professionals el dediquem amb esforç -i hores de treball intens- a preparar el curs següent, formar-nos, revisar materials o elaborar programacions.
Convé separar sempre les "narratives" -emocionals, interessades, etc- de les "dades objectives". Les primeres són legítimes, però les segones són imprescindibles si volem un debat seriós. La qüestió de les ràtios, la burocràcia o els centres de màxima complexitat quedarà per a una altra carta.
Participaciones de loslectores
Joan Miró Sant Cugat del Vallès
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Gemma Rodríguez Oropesa del Mar (Valencia)
Joan Santó Sant Cugat del Vallès
JORDI QUEROL PIERA BARCELONA
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El debate