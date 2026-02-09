"¿Hace falta que el DNI contenga datos privados?"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Ambiente en el Portal de l’Àngel de Barcelona / Álvaro Monge
Montserrat Roig
Uno de los problemas que sufren los residentes en las grandes ciudades es el aumento de hurtos a personas mayores y/o vulnerables, principalmente a mujeres a las que se les roba el bolso con el método del tirón. Según el Diccionario de la Lengua Española, la definición de tirón es: "robo consistente en apoderarse el ladrón de un bolso, u otro objeto, tirando violentamente de él y dándose a la fuga".
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
En el bolso, habitualmente llevamos nuestro DNI y las llaves de nuestra vivienda. En el DNI figura nuestra dirección, con nombre de calle, número, escalera, piso y puerta y, a no ser que estemos empadronados en un lugar diferente al domicilio habitual, les ponemos muy fácil a los ladrones que puedan acceder a nuestros domicilios antes de que nosotros podamos llegar a nuestra casa y cambiar la cerradura, y más si nos encontramos lejos o fuera del municipio.
En pleno siglo XXI, ¿todavía es necesario que en el DNI figuren estos datos privados? ¿Dónde queda la aplicación de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales? Tengo 64 años, ando con muletas y soy objetivo fàcil para ellos. ¿Hasta cuando?
Participaciones de loslectores
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Jordi Querol Barcelona
Maria Assumpció Vilà Presidenta Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC)
Másdebates
El debate