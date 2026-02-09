.com .cat
"¿Hace falta que el DNI contenga datos privados?"

Ambiente en el Portal de l’Àngel de Barcelona  / Álvaro Monge

Montserrat Roig

Uno de los problemas que sufren los residentes en las grandes ciudades es el aumento de hurtos a personas mayores y/o vulnerables, principalmente a mujeres a las que se les roba el bolso con el método del tirón. Según el Diccionario de la Lengua Española, la definición de tirón es: "robo consistente en apoderarse el ladrón de un bolso, u otro objeto, tirando violentamente de él y dándose a la fuga".

En el bolso, habitualmente llevamos nuestro DNI y las llaves de nuestra vivienda. En el DNI figura nuestra dirección, con nombre de calle, número, escalera, piso y puerta y, a no ser que estemos empadronados en un lugar diferente al domicilio habitual, les ponemos muy fácil a los ladrones que puedan acceder a nuestros domicilios antes de que nosotros podamos llegar a nuestra casa y cambiar la cerradura, y más si nos encontramos lejos o fuera del municipio.

En pleno siglo XXI, ¿todavía es necesario que en el DNI figuren estos datos privados? ¿Dónde queda la aplicación de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales? Tengo 64 años, ando con muletas y soy objetivo fàcil para ellos. ¿Hasta cuando?

Participaciones de loslectores

