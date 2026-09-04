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"¿Diversión o problema?"
Frank Fernandez
El Cambridge Dictionary ya recoge el término "Aura farming" como la práctica de realizar acciones destinadas a proyectar una personalidad atractiva o interesante.
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Puede parecer divertido, ingenioso, pero detrás de todo movimiento/acción se esconden otras cosas. Ya no se busca ser atractivo/interesante a través del conocimiento, valores, capacidades personales sino obtener esa aura a través de conceptos simples obtenidos sin apenas esfuerzo, inventar maneras de ser guay sin tener que aplicar conceptos como esfuerzo, disciplina, constancia...
Querer 'ser mejor' que otros siempre ha existido: Las batallas de 'breakdance', las de gallos (rapear) y otras movidas donde existían unas capacidades trabajadas, un 'entrenamiento' y no simplemente tirarse al suelo tocándose la nariz o practicar el 'Six-Seven' como un poseído...
Después de unas risas tendríamos que empezar a reflexionar qué hay detrás de todo esto, dónde nos llevará esta asociación e importancia de ser guay y qué está generando entre los mismos adolescentes. Y, por otra parte, cómo los padres van a poder gestionar todo ello.
No es algo inocuo e inofensivo y, como ejemplo, el crecimiento exponencial de las intervenciones de psicólogos para tratar muchos problemas de salud relacionados con la autoestima, el rechazo, la falta de confianza...
Muchos padres acuden desesperados porque no saben cómo tratar a sus hijos, cómo acercarse a ellos porque cada vez las distancias son mayores y no es culpa de los adolescentes sinos responsabilidad de todos.
Participaciones de loslectores
"La política y los medios"
César Carulla SABADELL
"Muchos jueces y un solo policía"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
"L'autoritat del mestre"
Sebastián Romero Vilanova del Camí
"La crisis ceutí"
Màrius Pla Carrera Barcelona
"Liberados de petróleo"
Sergio Gomez Barcelona
"La bena als ulls"
Roser Caño Valls Sta. Coloma De Gramenet
Másdebates
Fenómeno histórico
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