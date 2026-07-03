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"La diversificació és la clau perquè els negocis d' avui dia sobrevisquin"
Zona para comer en la entrada de un supermercado de Barcelona denunciado administrativamente por el Gremi de Restauració. / Arnau Dalmases
Antonio Yus
Primer hi va haver queixes per intrusisme contra les fleques amb degustació i ara contra supermercats ‘mercaurants’, entesos com a supermercats que habiliten espais amb taules i cadires per consumir allò comprat sense sortir de l’establiment (i amb productes per facilitar el consum, com ara tovallons, gots, coberts, cubells per separar residus, microones...), sent anomenats per aquests ‘mercaurants’ com àrea de descans, tot i semblar complir una altra ‘funció’.
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Però sectors de l’hostaleria i la restauració consideren il·legal aquesta pràctica i demanen actuar a les administracions per frenar aquestes activitats en considerar-les competència deslleial, a més d’incomplir normatives com l'ordenança de comerç alimentari, que prohibeix activitats comercials o de serveis a la zona entre l'accés a l'establiment i les caixes de cobrament.
Les queixes del sector hostaler són legítimes i raonables si no es compleixen unes lleis que en canvi sí s’exigeixen a bars i restaurants (pagament d’impostos segons metre quadrat, de barra, per taules i cadires...). Però per una altra banda, què s'ha de dir d’algunes fleques de pa que fan també de bars des de fa anys, o les benzineres que venen productes fent de petits supermercats? O comprar productes als bars per endur-se'ls fora (aigua, gelats...).
Per què no es poden complementar bars i restaurants? És cert que cal complir les normes de seguretat, higiene, medi ambient, relació qualitat-preu i altres requisits legals, però crec que tot plegat s’anomena "diversificació", la clau perquè prosperin i sobrevisquin els negocis avui dia.
Participaciones de loslectores
"Señor González, conviene guardar siempre un ápice de humildad en el bolsillo"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"Si eres 'paciente crónica' el sistema no se cuestiona cómo sigues viviendo"
Paola Falicoff Sant Cugat del Vallès
"Un Mundial de locura"
Daniel Riera Palma de Mallorca
"Da gusto ver al mundo unido en fraternidad"
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero. Buenos Aires, Argentina
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