"Discriminado en el gimnasio municipal por tener 62 años"

Los mejores ejercicios fitness para hacer en el gimnasio. / RICK WILKING

Amador López



Me dirijo a la opinión pública para denunciar la exclusión que sufrimos los desempleados mayores en los Centros Deportivos Municipales (CEM) de Barcelona, concretamente en mi caso, en el CEM Bac de Roda (gestionado por CET10). Tengo 62 años, estoy en paro y soy titular de la Tarjeta Rosa reducida por vulnerabilidad económica.

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El centro ofrece descuentos a clientes en paro, pero limita este derecho exclusivamente a personas de entre 25 y 60 años. Tras reclamar formalmente a la dirección y al Institut Barcelona Esports (IBE), nadie responde. Cumplo todos los requisitos socioeconómicos, pero se me deniega la tarifa social únicamente por mi edad. Es una discriminación arbitraria que atenta contra la igualdad y el fomento de la salud en instalaciones públicas.

¿Es esta la Barcelona inclusiva que promueve el ayuntamiento?