"La discriminación empieza por la de género y termina por la xenófoba"

1.500 personas se manifiestan en Barcelona en contra del racismo y el auge de la extrema derecha: Fuera fascistas de nuestros barrios

Antonio Pujol



Emigración y colonización a la inversa. Parte de la población actual de los territorios descubiertos y colonizados por emigrantes desde las pasadas metrópolis imperialistas, hacen el viaje en términos geográficos a la inversa, en busca de lo mismo que movilizó a los primeros: mejores condiciones de vida y oportunidades de riqueza.

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La diferencia es que no usan la violencia, y en muchos casos, fundamentalmente los de habla española, se integran con relativa facilidad por el idioma, la cultura e incluso el sistema jurídico, en parte heredado. España se ha caracterizado por la alta movilidad emigratoria, en los dos sentidos. En mi caso, tengo en mi ascendencia familiar emigrantes de Catalunya, África, Asia y posiblemente de Galicia; resido en Barcelona desde el 12 de octubre de 1971, por cierto, efeméride del descubrimiento de America. Y al igual que a muchos cubanos de aquella etapa se nos concedía visados de permanencia y trabajo si tenías antecedentes penales limpios.

Otros países como Suiza, y Australia, tradicionalmente necesitados de mano de obra, han seleccionado con más rigor la inmigración, en consonancia con sus necesidades en profesiones concretas. EEUU es un caso especial, la casi totalidad de sus actuales ciudadanos tienen origen extranjero, la famosa frase 'melting pot' ha sintetizado durante mucho tiempo la asimilación cultural mestiza, con predominio de: “blanco, anglosajón y protestante”, WASP, por sus siglas en ingles.

En todos los casos de estigmatización por parte de las élites respecto de los inmigrantes, el factor determinante, es el socio-económico. Mientras que los ricos, así como los altamente cualificados son bienvenidos, los pobres, que por sus rasgos personales no se identifican con los ya establecidos como naturales de nacimiento, son puestos en cuarentena.

La discriminación tiene grados, empieza por la de género y termina por la xenófoba, que se agrava por la racial y la religiosa-cultural, y la pobreza, usando estereotipos.