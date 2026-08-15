"Dios descansó. Nosotros, menos"

"FIFA, ética a demanda"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid (Madrid)
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
¿Qué pasa con las vacaciones en el trabajo que no disfrutas este año? / 5
Sergio Gómez
Descansamos un día de cada siete. Viene de lejos: el 'sabbat' judío, el domingo cristiano… Hasta Dios, según el Génesis, trabajó seis días y al séptimo descansó. Y eso que no tenía jefe. Pero hemos olvidado aplicar la fórmula a las vacaciones. Si la proporción sagrada es 7/1, hagamos cuentas: 365 ÷ 7 = 52 días de vacaciones. Es decir, un mes y 22 días. Y nosotros conformándonos con 30.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Propongo una nueva religión: la Iglesia del Santo 7/1. Su único mandamiento: si descansar un día cada siete salva el alma, 52 días al año deberían salvar al trabajador. No pedimos milagros. Pedimos una calculadora.
Participaciones de loslectores
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid (Madrid)
Rafael Jiménez Inspector Jefe de la Policía Nacional
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate