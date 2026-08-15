.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Dios descansó. Nosotros, menos"

¿Qué pasa con las vacaciones en el trabajo que no disfrutas este año?

¿Qué pasa con las vacaciones en el trabajo que no disfrutas este año? / 5

Sergio Gómez

0 Comentarios

Descansamos un día de cada siete. Viene de lejos: el 'sabbat' judío, el domingo cristiano… Hasta Dios, según el Génesis, trabajó seis días y al séptimo descansó. Y eso que no tenía jefe. Pero hemos olvidado aplicar la fórmula a las vacaciones. Si la proporción sagrada es 7/1, hagamos cuentas: 365 ÷ 7 = 52 días de vacaciones. Es decir, un mes y 22 días. Y nosotros conformándonos con 30.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Propongo una nueva religión: la Iglesia del Santo 7/1. Su único mandamiento: si descansar un día cada siete salva el alma, 52 días al año deberían salvar al trabajador. No pedimos milagros. Pedimos una calculadora.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años