"Dios descansó. Nosotros, menos"

¿Qué pasa con las vacaciones en el trabajo que no disfrutas este año? / 5

Sergio Gómez



Descansamos un día de cada siete. Viene de lejos: el 'sabbat' judío, el domingo cristiano… Hasta Dios, según el Génesis, trabajó seis días y al séptimo descansó. Y eso que no tenía jefe. Pero hemos olvidado aplicar la fórmula a las vacaciones. Si la proporción sagrada es 7/1, hagamos cuentas: 365 ÷ 7 = 52 días de vacaciones. Es decir, un mes y 22 días. Y nosotros conformándonos con 30.

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Propongo una nueva religión: la Iglesia del Santo 7/1. Su único mandamiento: si descansar un día cada siete salva el alma, 52 días al año deberían salvar al trabajador. No pedimos milagros. Pedimos una calculadora.