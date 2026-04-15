Manos con unas esposas en una detención. / Pexels / Kindel Media

Aya El Haki Farkhani



El próximo jueves 16 de abril saldrá de la cárcel de Ponent, en Lleida, Dino Marcello Miller, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Catalunya. Fue condenado a 60 años de prisión por dos asesinatos y un intento de homicidio, pero solo cumplió 20 años. Cuatro meses después de su primera excarcelación, volvió a delinquir, y la propia junta de tratamiento ya había advertidode que no estaba rehabilitado y que se había negado a seguir los programas de reinserción.

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¿De qué sirve que los Mossos alerten de que un asesino peligroso va a salir de prisión si, al final, no pueden hacer nada para evitarlo? Ha cometido dos asesinatos, ha reincidido cada vez que ha salido de la cárcel, y aún así el sistema lo vuelve a poner en libertad. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué sentido tienen las leyes, la justicia y las fuerzas de seguridad si al final somos nosotros quienes asumimos el riesgo.

No debería ser responsabilidad de los vecinos garantizar su propia seguridad ante alguien con este historial. Para eso existe el Estado. Cuando el propio sistema reconoce que una persona representa un peligro real y aun así la libera, algo falla profundamente. Las advertencias policiales sin respaldo legal no protegen a nadie.