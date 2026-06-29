Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Starmer dimite en el Reino Unido frente al amarre de Sánchez al poder"
El primer ministro británico, Keir Starmer, abraza a su esposa Victoria tras realizar una declaración en la calle Downing Street, Londres. / TOLGA AKMEN / EFE
Enrique López de Turiso
Permítanme, por favor, otra lectura que la de la gallardía que algunos sectores otorgan al primer ministro Starmer en relación con su dimisión. Ello, frente al amarre de Pedro Sánchez al poder. Sin desdecirme de esto último, porque no es posible la gobernanza frente al requerimiento de la mitad de los españoles y los recelos de tus propios socios, Starmer se ha ido porque es ineludible la vocación de apartarlo en su propio partido. Es decir, se ha ido antes de que le echen.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Han sido decisiones impopulares, falta de carisma, y sobre todo la incapacidad de remediar los males del Reino Unido lo que ha hecho desvanecer su mayoría electoral. También los errores del Brexit, que han precipitado al Reino Unido en el decrecimiento económico, la degradación de los servicios públicos, el alza inmigratoria y la desigualdad. En definitiva, inestabilidad política, desgobierno, caos, aislamiento, pérdida de influencia internacional.
En cualquier caso, creo que deberíamos dudar de que la mayoría de los británicos estén por la labor de reincorporarse a la UE. Para muchos, las promesas electorales se han transformado en decepción. Otros, cuyo volumen no es desdeñable, siguen convencidos del resultado de la escisión, solo que rechazan la eficiencia de los sucesivos primeros ministros para lograr cumplir las promesas del referéndum. Las espaldas están en alto.
Una cosa es cierta, el enorme esfuerzo de ordenación tras la secesión sí parece que ha impedido concentrar la mirada en los verdaderos problemas de los ciudadanos. Y entre tanto caos e instrumentalización, la extrema derecha suma enteros en la intención de voto. Igualito que en nuestra casa.
Participaciones de loslectores
"No es prioridad, es equidad si los ciudadanos deciden en referéndum"
Iulen Lizaso Hernani (Guipúzcoa)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Consejo de Ministros El Gobierno actualiza el cuadro macro, que incorpora por primera vez la guerra en Irán
- Regulación financiera El Banco de España autoriza por primera vez a una plataforma española de criptomonedas a ofrecer servicios de pago
- Míticos Los 5 Porsche más icónicos de la historia: las leyendas que construyeron el mito de la marca alemana
- En Casa Cupra Raval El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Afterwork de EL PERIÓDICO
- Costas Las presas, principales responsables de la desaparición de las playas de la Península