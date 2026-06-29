"Starmer dimite en el Reino Unido frente al amarre de Sánchez al poder"

El primer ministro británico, Keir Starmer, abraza a su esposa Victoria tras realizar una declaración en la calle Downing Street, Londres. / TOLGA AKMEN / EFE

Enrique López de Turiso



Permítanme, por favor, otra lectura que la de la gallardía que algunos sectores otorgan al primer ministro Starmer en relación con su dimisión. Ello, frente al amarre de Pedro Sánchez al poder. Sin desdecirme de esto último, porque no es posible la gobernanza frente al requerimiento de la mitad de los españoles y los recelos de tus propios socios, Starmer se ha ido porque es ineludible la vocación de apartarlo en su propio partido. Es decir, se ha ido antes de que le echen.

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Han sido decisiones impopulares, falta de carisma, y sobre todo la incapacidad de remediar los males del Reino Unido lo que ha hecho desvanecer su mayoría electoral. También los errores del Brexit, que han precipitado al Reino Unido en el decrecimiento económico, la degradación de los servicios públicos, el alza inmigratoria y la desigualdad. En definitiva, inestabilidad política, desgobierno, caos, aislamiento, pérdida de influencia internacional.

En cualquier caso, creo que deberíamos dudar de que la mayoría de los británicos estén por la labor de reincorporarse a la UE. Para muchos, las promesas electorales se han transformado en decepción. Otros, cuyo volumen no es desdeñable, siguen convencidos del resultado de la escisión, solo que rechazan la eficiencia de los sucesivos primeros ministros para lograr cumplir las promesas del referéndum. Las espaldas están en alto.

Una cosa es cierta, el enorme esfuerzo de ordenación tras la secesión sí parece que ha impedido concentrar la mirada en los verdaderos problemas de los ciudadanos. Y entre tanto caos e instrumentalización, la extrema derecha suma enteros en la intención de voto. Igualito que en nuestra casa.