"Cada dia veig més pobresa als carrers de Barcelona"

Mónica Amaro Fuenlabrada (Madrid)
Barcelona 16/10/24 Sociedad. Por un tema del incremento de la pobreza en Barcelona y España en general. Comedor social de la parroquia de Santa Anna. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC
Toni Artal
Sento com mitjans de comunicació i alguns polítics parlen de la Barcelona dels grans esdeveniments. Moltes fires, molts actes esportius, culturals, etc, tot un gran espectacle generador de riquesa. Llavors, què està passant? Per què ens manquen professionals sanitaris, judicials, educatius? Tots ells amb un salari més alt que la mitjana, que pensen que la carestia de la vida a la nostra ciutat és alta i no volen quedar-s'hi.
Per què la ciutadania, fins i tot treballant, no arriba a final de mes? Per què hi ha cues més llargues davant dels centres que reparteixen aliments? Per què cada vegada hi ha més pisos turístics i més venda de pisos a estrangers amb alt nivell adquisitiu que venen a passar setmanes o mesos a la ciutat? Sento que l'Ajuntament de Barcelona reparteix molts diners per fer grans esdeveniments, o fa campanya per destacar com es gasta els impostos turístics.
Però jo cada dia veig més pobresa al carrer, més gent que ho passa malament i, sobretot, baralles per les engrunes que es distribueixen, centrifugant a les persones per expulsar-les del sistema humà i democràtic del qual haurien de gaudir. L'aparador dels expulsats també existeix.
