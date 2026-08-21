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"Nuestros políticos se deterioran"
Diputados de Vox, protestan en el pleno de aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca
Marina Tomás Santacreu
Muchos de nuestros políticos y políticas se deterioran a pasos agigantados. Da pena ver que la única forma de comunicarse con la sociedad es mostrando lo capaces y buenos que son para inventarse mentiras, menospreciar e insultar al contrario.
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Los ciudadanos poca cosa podemos hacer, aparte de no votarlos y apagar la televisión cuando vemos que aprovechan todas las oportunidades para lucirse con toda clase de improperios; hundir al contrario parece su única meta.
Pero hay alguien que sí puede pararles los pies: los periodistas. Lo tenéis muy fácil. Si no responden a la pregunta que les hacéis, cerráis el micro. Si quieren hacer lo que hacen siempre —sobre todo algunas—, aprovechar para despellejar al rival, que tengan que hacerlo chillando a viva voz.
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