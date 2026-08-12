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"El deterioro del Poble-sec se ha acelerado en poco tiempo"
Barcelona 13/02/2026 Barcelona. Comerciantes afectados por las obras del colector de Poble-sec,que hace años que duran,se quejan de pérdida de clientes y de ingresos, despidos de trabajadores, cierre de negocios... AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC
César Caracuel
Hace 11 años que vine a vivir a Barcelona, y a este barrio, el Poble-sec, y el deterioro está acelerándose en los últimos meses. En la calle de Vilà i Vilà hay dos obras, las del colector y las del antiguo edificio de Endesa; más adelante, en el edificio del estanco y el KFC ha regresado el andamio de rehabilitación y recién se han ido los feriantes de la plaza donde se encuentra El Molino.
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Y en este tramo de calle es donde me sucedió lo que nunca pensé que ocurriría en mi propio barrio. Me robaron la cartera. En plena luz del día, en una calle con habitual bullicio por una terraza de bar, pero que progresivamente se ha ido poblando de personas con malas intenciones. En 2026, y con las tecnologías actuales, sigo documentado y sigo pagando en comercios, pero tener que poner la denuncia en los Mossos, pedir duplicados de tarjetas, y el DNI que hasta octubre no me lo renuevan, es una burocracia que no deseaba tener que torear en pleno agosto.
Paso a diario por la Rambla y soy usuario de metro, pero los amigos de las carteras ajenas han ampliado su rango de acción al Poble-sec.
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