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"Verano de bochorno y desvarío en Barcelona"
Barcelona se enfrenta esta semana a un importante episodio de calor africano. / FERRAN NADEU
Màrius Pla Carrera
Será el bochorno de la ciudad -este aire húmedo, pesado y sofocante-, pero mientras ando por ella, lo justo, todo sea dicho, casi todo se me aparece algo desaseado o desarreglado, incluso algunos transeúntes que no han tenido tiempo de mirarse en el espejo antes de salir de casa o bien ya prescinden de ello…. Y es que el verano puede con todo: chanclas como zapato habitual, vestimenta propia de un día de playa o de piscina, camisetas con el distintivo del equipo preferido… Incluso vi a uno que se atrevió a ir con el torso desnudo por el centro de la ciudad, o sea sin camiseta, y andando un buen trecho, tal cual. ¡A ver quién es el valiente que se atreve a decirle algo! Bueno, quizás la autoridad, pero yo no los veo, quizás más adelante, no lo sé…
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A esto se añaden los rastreadores de metal, plástico o lo que sea, que se introducen en los contenedores para extraer todo lo que pueda tener uso y con el acompañante cargan los carros sustraídos de vete a saber dónde y siguen adelante dejando su rastro por toda la calle. Si a ello añadimos los colchones, muebles y enseres abandonados en la acera, el día que no toca, sin nadie que los rescate y, la falta de limpieza de los portales o tiendas… Bajo este calor endiablado, todo se hace más insoportable.
Pero, pienso que yo soy el único que lo veo mal y es este maldito calor, el causante de mi desvarío.
Dicho esto, me gusta Barcelona, mi ciudad.
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