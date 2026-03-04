"El destino no es sino oportunidad, esfuerzo y suerte"

Una carretera vacía en la provincia de Teruel.

Guille Castillo



Decía Séneca que suerte es lo que sucede cuando la preparación coincide con la oportunidad. Crecí pensando que con esfuerzo iba a conseguir todo lo que me propusiese. Tengo 27 años y puedo decir que no he conseguido muchas de las cosas a las que aspiraba. Supongo que a los de mi generación nos invadió en nuestra infancia el falso idealismo de ‘quien quiere puede’. Me hago mayor y me doy cuenta que la vida es un equilibrio constante entre la oportunidad, el esfuerzo y la suerte, lo que algunos otros llaman destino.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

El esfuerzo, por necesario que sea, no siempre basta y la vida no siempre responde al sudor con recompensa. Lo que sí tengo claro es que cuando el intento se alinea con el instante justo algo se abre, muchas veces casi sin hacer ruido, por lo que la clave está en estar siempre preparado para cuando el destino se cruce en nuestro camino.