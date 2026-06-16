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"Después de un ictus, gozo de buena salud gracias a la sanidad pública"

Unidad de ictus del Hospital Vall dHebron

Unidad de ictus del Hospital Vall dHebron

Cesc Jiménez

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Tengo 44 años y hace tres meses sufrí un ictus. Hoy puedo escribir estas líneas gracias a la profesionalidad y la dedicación de la sanidad pública. No soy una persona excepcional. Como tantos he necesitado atención médica en numerosas ocasiones a lo largo de mi vida. De niño, una pierna atrapada en la rueda de la bicicleta de mi abuelo, después una muñeca rota jugando con los amigos y varios esguinces.

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En la juventud viruelas, un accidente de moto, un accidente de coche con traumatismo craneoencefálico, dos roturas de ligamentos cruzados jugando al fútbol, una operación de apendicitis, una hernia y una pancreatitis. Sin contar las innumerables visitas por mareos, dolores, desmayos y otros problemas de salud. Hoy, por suerte, puedo seguir haciendo deporte y, dentro de las circunstancias, puedo decir que gozo de buena salud.

Y buena parte de ello se lo debo a la sanidad pública. Sin ella, probablemente estaría tarado o habría arruinado a mi familia. Desde aquí quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hacen posible esto: personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeras, médicos y tantos otros profesionales que con su trabajo diario cuidan de nosotros cuando más lo necesitamos.

Gracias a ellos y a los impuestos bien invertidos, hoy sigo siendo un hombre fuerte. ¿De verdad prefieren pagar?

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