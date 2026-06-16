"Después de un ictus, gozo de buena salud gracias a la sanidad pública"

"Y el Papa ya se fue"
Víctor Calvo València
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Unidad de ictus del Hospital Vall dHebron
Cesc Jiménez
Tengo 44 años y hace tres meses sufrí un ictus. Hoy puedo escribir estas líneas gracias a la profesionalidad y la dedicación de la sanidad pública. No soy una persona excepcional. Como tantos he necesitado atención médica en numerosas ocasiones a lo largo de mi vida. De niño, una pierna atrapada en la rueda de la bicicleta de mi abuelo, después una muñeca rota jugando con los amigos y varios esguinces.
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En la juventud viruelas, un accidente de moto, un accidente de coche con traumatismo craneoencefálico, dos roturas de ligamentos cruzados jugando al fútbol, una operación de apendicitis, una hernia y una pancreatitis. Sin contar las innumerables visitas por mareos, dolores, desmayos y otros problemas de salud. Hoy, por suerte, puedo seguir haciendo deporte y, dentro de las circunstancias, puedo decir que gozo de buena salud.
Y buena parte de ello se lo debo a la sanidad pública. Sin ella, probablemente estaría tarado o habría arruinado a mi familia. Desde aquí quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hacen posible esto: personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeras, médicos y tantos otros profesionales que con su trabajo diario cuidan de nosotros cuando más lo necesitamos.
Gracias a ellos y a los impuestos bien invertidos, hoy sigo siendo un hombre fuerte. ¿De verdad prefieren pagar?
Participaciones de loslectores
Víctor Calvo València
Antònia Pla Bellaterra
Victoriano Sánchez La Palma de Cervelló
Teresa Roig Barcelona
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