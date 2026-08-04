"Despropósito en Ceuta ante la mirada pasiva de Marruecos"

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

Miguel Rabadan



Lo que ha pasado en Ceuta estos días es un despropósito ante la mirada indiferente y pasiva de Marruecos. Me gustaría poner el foco en las personas, muchos jóvenes que forman parte de este relato. Precisamente, recalcar que no son una marabunta, son personas que no tienen ningún futuro en su país, jóvenes que son afixiados socialmente, día a día.

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Estas personas son inducidas a creer en los cantos de sirenas, en ver a Europa como una panacea, aunque no son tontos y comprenden que en Europa no es oro todo lo que reluce, comparado con el futuro que tienen en sus países; se arriesgan y arriesgan sus vidas para tener una vida digna. Podemos pensar que es un problema de sus países y que nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias, pues sí y no.

Con nuestros sistemas capitalistas creamos y fomentamos la situación de estos países. Al primer mundo siempre le interesa que se mantenga la situación en el tercer mundo a nivel social y, sobre todo, económico. Para acabar, dar las gracias a los habitantes de Ceuta, que con su actitud, no dejándose llevar por los mensajes de odio de las derechas, han sabido posicionarse de una manera coherente y equilibrada.

Estos días han sido la mejor muestra de lo que significa ser español.