Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Després del futbol, la vida segueix"
Cientos de personas reciben a los jugadores durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026 (Madrid). / Fernando Sánchez / Europa Press
Antonio Yus
Una mica de tot. Pels carrers, molta gent celebrà el triomf de la selecció espanyola al Mundial, i no hi ha, ni ha d’haver, cap problema, excepte pels sectors als que no els agrada el triomf ni la celebració quan es tracta de la selecció espanyola (en canvi, sense cap objecció i fins i tot defensant la celebració de triomfs de seleccions estrangeres a casa nostra, unes més que d’altres, però en fi).
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Amb tot, algunes celebracions sanes per convicció patriòtica al respecte es bescanvien per brutalitat i excusa per prestar-se a actes incívics de tota mena (a països com França amb destrosses per part de seleccions pròpies o estrangeres com a guerra de guerrilles quan perden però també, i més greu, quan guanyen). Però tot plegat no deixa de ser ‘pa i circ’ favorable a la classe política de tot color polític per distreure la gent mentre aquesta segueix amb les seves ‘històries’.
Amb tot, ens podem alegrar del triomf d’Espanya (o Catalunya en el seu cas, o de qualsevol equip) però la veritat és que si la gent es mobilitzés així pels reptes actuals com la sanitat, educació, precarietat laboral o l'habitatge, com quan es tracta del futbol, bona part dels problemes actuals serien molt menys greus. Per cert, un argument just ara emprat per alguns sectors dels quals no es recorda que hagin esgrimit aquest argument respecte el triomf i celebracions de seleccions i equips catalans o d’altres (ni tampoc s’hagin mobilitzat).
Però després del futbol, la vida segueix, amb els seus més i els seus menys.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Proyecto útil La web que te dice a qué hora va a estar al sol o a la sombra la terraza de tu bar o restaurante favorito de Barcelona
- Tragos recomendados Estos vinos son "el alma de Catalunya", según el sumiller del restaurante Moments
- Cata Mayor En recuerdo de un rabo de toro con el Loco de la Colina
- Para morros finos 3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Martinet, La Balmesina y Guixot
- Óbito Muere a los 66 años Franco Baresi, leyenda del Milan y del fútbol italiano