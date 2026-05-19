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"La deshumanización y la codicia nos llevan a la destrucción total"
El mural de los tiburones del Carmel, machado por dos grandes tags debajo del escualo que representa a la guerra, en Barcelona. / DJ
Lena González
En la cima del Carmel hay un enorme muro rodeando una iglesia. Desde hace años está cubierto por un mural que nos está interpelando e invitando a la reflexión sobre cómo se llega a la destrucción. Comienza con una enorme orca azul dentro de la cual vemos como grandes catástrofes naturales: incendios, inundaciones..., arrasan con personas, casas... En definitiva, con nuestras vidas.
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Su enorme boca escupe un tiburón con cabeza de misil y un interior lleno de toda la maquinaria de guerra y destrucción (bombas, granadas y todo tipo de artefactos contra la paz); a su vez, de él sale el último escualo, esta vez lleno de miles de billetes, y su gran y afilada boca está devorando la palabra "humanidad".
Salvando las distancias, y siendo consciente que las comparaciones son odiosas, siempre que lo observo me viene a la cabeza el 'Guernica' por varias razones: quizá la más destacable sea que son obras que sin importar el orden que las mires expresan la sinrazón y la violencia del ser humano. Si miras el mural al revés observas como por la falta de humanidad de la sociedad surge un escualo repleto de dinero que es engullido por un tiburón repleto de la maquinaria de guerra y a la vez este acaba siendo una enorme orca que arrasa con todo.
La deshumanización y la enorme codicia del ser humano nos lleva a la destrucción total. Igual que cuando observamos detenidamente el 'Guernica' nos estremecemos porque nos muestra la sinrazón del ser humano, las enormes y terrorificas consecuencias de las guerras, observando este mural los vecinos del Carmel, tambien los que vamos de visita, vemos claramente cómo se llega a ellas.
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