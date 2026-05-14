"He desconectado de mi compromiso como católico"

El Papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano / Angelo Carconi/EFE

Enrique López de Turiso



Mi esposa me dice que tengo un asunto entre manos que tengo que hacérmelo mirar. El caso es que por dejadez, desidia, comodidad…, también como resultado de mi introspección personal con el tema, importante, he desconectado casi total de mi compromiso como católico. Se me ha escurrido la fe, como casi la contención urinaria y no sé cuantas cosas más.

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Sin embargo, cuando frecuentamos pueblos en domingo, la acompaño a la iglesia y comparto con ella su todavía enganche, que la hace sentirse bien. Me encuentro a gusto en las iglesias rurales, que a mi juicio tienen más alma que las de mi ciudad. Yo lo achaco a que mi ruptura no lo es con la Iglesia en su conjunto, sino más bien con las circunstancias litúrgicas del presente. Entre sordera y acentos no entiendo casi nada.

Casi todo se aventa en ecos de espacios casi desangelados. Nada me llega, y se me despiertan los demonios que me espolean a huir. Los pueblos, en cambio, me conectan con ese pedazo de relieve sociocultural que tiene la Iglesia como civilización de la que procedemos, y aún formamos parte. Le otorgo ese tremendo valor de haber configurado nuestra forma personal y social de entender y de mirar.

Esa inspiración que nos ha impulsado a ser mejores. Ese mérito de engarzarnos en una colectividad de la que tan necesitados andamos. Esos rituales que nos proyectan al ayer en que tan felices fuimos. Ese acto central de los domingos que definía en gran medida nuestro existir. Esa ilusión infundada en que tal vez todo vuelva a ser como fue. Esa proximidad con liderazgos, como los de Francisco o León XIV, en quienes se percibe la moralidad que otros ni siquiera saben lo que es.

En fin, que tendré que frecuentar más los pueblecitos cuyas misas me retienen antes de que me sea incorregible o me lo tenga que hacer mirar.