"Què passa si desapareixen els perfils docents?"

Una niña levanta la mano en clase, en una imagen de archivo.

Una niña levanta la mano en clase, en una imagen de archivo. / Arthur Krijgsman

Cristina Fisas

Avui ens imaginem que tenim un taller especialitzat en bicicletes elèctriques (projecte d’escola). Comptem amb tres treballadors fixos (funcionaris) que s’han format durant tres anys per dominar aquesta tecnologia (perfil). Tot funciona fins que, per motius diversos, aquests especialistes deixen la feina.  Necessitem nous professionals per continuar el negoci, però de sobte el servei d'ocupació (el Departament d’Educació) no deixa escollir els més aptes a través d’una entrevista.

Diuen que només enviaran personal basant-se estrictament en l’antiguitat (funcionaris). Si el que arriba té l’especialitat perfecte; si no, el seu taller haurà de funcionar amb un mecànic de bicis clàssiques. El més absurd és que, encara que hi hagi algú disponible amb la formació exacta en bicis elèctriques, però que encara no sigui fix (interí amb perfil), el sistema no permet contractar-lo.

El resultat és inevitable: el negoci fa fallida perquè ja no pot oferir el que prometia les bicicletes elèctriques (projectes d’escoles que no surten endavant). Tot arriba al límit quan, tot i que el carrer n’està ple i la demanda no para de créixer, es decideix que aquesta especialitat ha de desaparèixer (eliminació de perfils pacte amb sindicats).

Si no podem garantir que qui entra a l'aula té les competències que el projecte requereix, el projecte mor. I el perdedor final no és la direcció ni el professorat: és l’alumnat, que veu com la seva escola es desmonta peça a peça per una gestió de personal que ignora la realitat de les aules.

