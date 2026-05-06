"El gran desafío de la maternidad en el siglo XXI es el abandono"

Mujer embarazada / CLÍNICA MARGEN / Europa Press

Andrea Martínez



Cuando nace un hijo, se fractura la mujer habitada hasta entonces. En un abrir y cerrar de ojos, se inicia una transformación tan sagrada como escalofriante y el yo conocido cede su espacio a una entrega donde el pronombre personal queda diluido. Sin embargo, el gran desafío de la maternidad en el siglo XXI no es esta metamorfosis, sino el abandono.

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Vivimos en una sociedad que celebra el anuncio del embarazo con la euforia de quien asiste a un espectáculo para cruzar la salida en cuanto se baja el telón. Se prodigan felicitaciones e incluso alguna lágrima emocionada, pero se elige no transitar un camino que exige presencia real. La tribu ha sido sustituida por el aislamiento, dejando a la madre confinada en un desierto de soledad mientras el mundo sigue girando con su inercia productiva.

Hay una hipocresía punzante en aplaudir el milagro de la vida y dar la espalda a quien la sostiene. ¿Acaso la maternidad solo es digna de atención si es estéticamente amable? Al final, acompañar implica compartir la carga, y la sonrisa en una fotografía de postal resulta siempre más cómoda que la realidad del abismo. Sin duda, esta indiferencia es el síntoma de una patología de nuestra época, esa en la que la empatía muere justo donde empieza el propio confort.