"El desacato ruso a la ONU justifica toda acción bélica por parte de Israel y EEUU"
Imatge de satèl·lit de com va quedar el complex del líder suprem iranià, Ali Khamenei, després de l’atac. | VANTOR / AFP
César Carulla
No me gustan las formas de Trump, tampoco muchas cosas del fondo, creo que no es bueno para Occidente que un señor se construya un trono a medida y empiece a repartir a diestro y siniestro en ocasiones motivado por tan solo por su ego, pero hay algo que aprecio y debo decirlo: estoy muy a favor de esa manía suya de derrocar dictaduras que llevan décadas enquistadas atemorizando a su población y al sistema democrático occidental.
Aunque estoy seguro de que no es cosa de Trump (sino de Marco Rubio), es él quién da la cara y firma con su rotulador indeleble tamaño grueso. Maduro y Jameneí, muy críticos con las democracias occidentales (en el caso del Ayatolá mediante el uso de un terrorismo atroz) ya han pagado muy caro sus desafíos. A Díaz-Canel le quedan dos telediarios. La mayoría de los ciudadanos de Venezuela y Cuba acabarán agradeciendo la estrategia de Marco Rubio y el rotulador de Trump. Les da igual la forma.
Lo de Irán puede resultar más complicado, pero si en verdad la oposición al régimen acaba tomando el poder, por fin desaparecerán las grúas para ahorcar a disidentes y las salas de tortura, y las mujeres persas volverán a lucir su melena. Así como el régimen de Franco silenció durante 40 años cualquier atisbo de oposición, así es todavía el régimen cubano, el iraní, el ruso y el chino, el venezolano ya no, pues ha comenzado su transición, igual que la nuestra empezó en 1975 y de la que tanto nos enorgullecemos.
China no entra en la provocación, sabe que tiene más a ganar haciendo valer su lado capitalista (su comunismo es solo un medio de control interno), de lo contrario perdería todo su poderío comercial. Rusia ha sido incapaz de defender sus intereses en otros continentes; lo de Putin es mucho de propaganda, pero al final se desangra en Ucrania y EEUU permite que así sea; y China también, mientras Europa lo paga. El desacato ruso a la ONU justifica toda la acción bélica por parte de judíos y estadounidenses. Si los rusos pueden…
