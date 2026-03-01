Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Todos tenemos derecho a cambiar de opinión"
La desclasificación de los documentos del 23F, una reivindicación histórica
Víctor Calvo
Somos pocos los que no tenemos formada una opinión sobre las cosas que acontecen, sobre el pasado, o el futuro. En las encuestas siempre son minoría los que «no saben o no contestan». Y es que, con mayor o menor conocimiento, el ser humano necesita explicarse el mundo en el que vive, finalizar lo pendiente (cerrar el círculo, que dice la Gestalt).
Necesitamos darnos certezas, no podemos vivir en total incertidumbre. Lo que resulta más escaso, incluso censurable, es que reconozcamos que nuestras opiniones no sean verdades absolutas, que podemos estar equivocados, y que también tenemos derecho a cambiar de opinión. Será por eso que cuando nos dicen que «vamos a desclasificar los documentos del 23F», esperamos tener todas las respuestas y cerrar el círculo de las causas de aquel golpe de Estado.
Me temo que, a la vista del material, nos enteraremos de las anécdotas, pero seguiremos alimentando las dudas, las opiniones a la ligera y la incertidumbre.
