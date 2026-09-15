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"Depender cada vez más del turismo también tiene sus riesgos"
Turistas en Barcelona / MANU MITRU
Sergio Gómez
Durante décadas, SEAT fue mucho más que una fábrica. A su alrededor crecieron matriceros, mecanizadores, ingenieros y proveedores. No solo fabricábamos coches: fabricábamos conocimiento. Después descubrimos que era más barato fabricar lejos. Y cuando se marcha la fábrica, parte del conocimiento suele marcharse detrás. En Catalunya, la industria manufacturera representa hoy apenas el 14 % del PIB, mientras el turismo ronda ya el 12 %.
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Por suerte, Martorell demuestra que todavía podemos reaccionar: en 2026 ha comenzado a fabricar una nueva generación de coches eléctricos tras invertir más de 3.000 millones de euros en su transformación. Conviene proteger ese camino. Porque depender cada vez más del turismo también tiene sus riesgos en un Mediterráneo que se calienta.
Si algún día faltan los turistas y, además, hemos olvidado cómo fabricar las cosas, quizá descubramos demasiado tarde lo que significaba tener industria.
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