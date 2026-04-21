"Y a la dependencia le siguen llamando 'drets socials'"

"Vuelva usted mañana…, o mejor no vuelva"
Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
ley de dependencia
Soy una persona discapacitada, afectada de una tetraplejia severa y sin posibilidad de mejora, ya que no muevo nada desde el cuello para abajo a causa de un accidente. Cuando se aprobó la ley de Dependencia pensé por un momento que por fin pensaban en necesidades y no tan solo genéricamente, pues venía dotada de una prestación económica para el entorno familiar.
Siempre he venido cobrando lo mismo hasta que en 2008, por la crisis y según entendí, se hizo un recorte a la dependencia, después de que se había dotado a Catalunya de una aportación extraordinaria para ello y así normalizar de nuevo el pago. Al contrario, lo que me llegó fue una carta donde me anunciaban que me quitaban el 60% de la prestación económica y no solo eso, ya que ahora he recibido otra reclamándome casi 5.000 euros con carácter retroactivo por cobrar prestación indebidamente, cuando nunca avisaron de que la bajarían y he sabido que no soy el único.
Y eso que mi situación no ha mejorado sino que ha empeorado. ¿Cómo se explica esto? Nadie se ha presentado en mi domicilio ni se han puesto en contacto conmigo para, ni siquiera, valorar mi situación médica y económica, ya que cobro la pensión mínima no contributiva de gran invalidez: 1.339 euros. ¿Cómo puedo subsistir si solo en medicación se me van más de 200 euros al mes y con 49 años pago una hipoteca y gasto más luz por mi situación al estar encamado.
Y le siguen llamando 'drets socials'. Es vergonzoso.
