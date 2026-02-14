Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Cuatro años después de denunciar un abuso sexual, seguimos esperando una fecha de juicio"
Una niña en una acción de denuncia contra los abusos sexuales infantiles, en una imagen de archivo. / Mauricio Osorio/EFE
A. Q.
Escribo estas líneas desde la impotencia y el agotamiento de quien lleva cuatro años librando una batalla que no debería ser suya, sino de la justicia. Mi hija sufrió abusos por parte de su padre durante diez largos años. El 10 de agosto de 2021, tras reunir un valor que a muchos adultos nos faltaría, denunciamos. Hoy, en febrero de 2026, seguimos esperando una fecha de juicio que nunca llega.
Se nos llena la boca hablando de la protección a la infancia y de la lucha contra la violencia, pero la realidad en los juzgados de Barcelona es otra: expedientes que acumulan polvo y víctimas que cumplen una condena perpetua de miedo mientras el agresor sigue libre. Las medidas cautelares actuales son, a mis ojos y a los de cualquier persona con sentido común, ridículas. Él camina por donde quiere; nosotras vivimos encarceladas en nuestra propia vigilancia.
Es desolador sentir que el sistema protege más la agenda de un juzgado o la libertad de un investigado que la integridad de una menor que ha tenido el valor de hablar. La justicia lenta no es justicia, es una forma de maltrato institucional. Si quienes deciden estos tiempos entendiesen por un solo segundo el sufrimiento de una madre que ve como su hija no puede cerrar su herida porque el proceso sigue abierto, no permitirían que pasaran años de silencio administrativo.
Nosotras ya estamos cumpliendo la condena. Él, de momento, solo disfruta de la espera. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando para que el "interés superior del menor" sea algo más que una frase bonita en un papel?
