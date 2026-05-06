"Si la denuncia es creíble la justicia está obligada a investigar"

El bipartito sólo admite las alegaciones de Ciudadanos a la ordenanza contra la mendicidad

Martín Martínez



"Es inadmisible" se ha convertido en una expresión que se repite mucho. En una pasada conversación entre amigos, se tocó el tema: "Es inadmisible que en la estación de Sants de Barcelona, en una hora la misma persona te pida dinero cuatro veces". "Es inadmisible que estando en un bar te molesten continuamente pidiéndote una moneda". "Es inadmisible que reciba 36 llamadas comerciales al móvil en un día".

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Son inadmisibles las denuncias falsas. Es inadmisible que se admita a trámite una denuncia sin base. Una persona del grupo nos corrigió en el tema de las denuncias sin base y en el tema de la mendicidad. Y lo hizo más o menos de esta manera: Si la denuncia es verosímil, la justicia española, se siente “obligada” a investigar los hechos, aunque los indicios de culpabilidad sean frágiles.

Un ejemplo: la denuncia contra Begoña Gómez. Discutible la denuncia y discutible la investigación. Sobre la mendicidad en las estaciones, se ha de decir que por una parte está el derecho del indigente a expresar su vulnerabilidad y por otra parte tu derecho a no ser molestado. Si el indigente no te coacciona, la justicia no debe actuar. En los bares, es diferente.