Densificar, però amb sensatesa

Miriam Sivianes



Ante la crisis de la vivienda vemos las mismas soluciones infructuosas, entre ellas las de construir sin planificación y sin prever un presupuesto en todas las escalas (local, regional y estatal) para los diferentes servicios que se van a necesitar.

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La solución: ¿densificar? Es decir, añadir más presión sobre un mismo territorio en el que se concentran las 'oportunidades'. Pero no vemos grandes cambios en cuanto al transporte público: trenes de cercanías, o media distancia, tranvías, buses y metros. Y esto no es exclusivo de un punto de la Península, es un problema que compartimos a lo largo y ancho del país: los eternos atascos de la circunvalación en Madrid, porque el eje sur y norte no está bien conectado en transporte público, o la construcción de nuevas líneas de metro que se eternizan: Sevilla o Barcelona.

Más que densificar diría que la prioridad debe ser planear y ejecutar lo que ya tenemos, y abastecer a esa población, porque los servicios hoy son insuficientes, también a nivel de saturación de la sanidad, de las escuelas infantiles que derivan a los niños a la privada. Como pasa también con los centros de atención a nuestros mayores, o de la ausencia de espacios verdes.

Densificar no, más bien diría reestructurar, pero con cabeza: no abarroten una zona que consume ya recursos por encima de sus posibilidades sin pensar en cómo solventar los problemas ya existentes, y en las soluciones que tendrán que aplicar cuando estos quebraderos de cabeza crezcan proporcionalmente a la población incrementada.

Tenemos un problema de vivienda, pero esto no significa que debamos ir por la vía rápida y generar dos problemas a la vez: la falta de vivienda y la falta de servicios. Planificar, y no no densificar.