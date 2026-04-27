"Las democracias no se derrumban, se transforman sin dejar de funcionar"

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

Sergio de Fuente



Las democracias rara vez se derrumban de forma abrupta; se transforman lentamente hasta volverse más difíciles de interpretar sin dejar de funcionar. No desaparecen: se vuelven más densas, más técnicas y más exigentes para quien intenta comprenderlas. España, integrada en la UE, mantiene su arquitectura constitucional. Sin embargo, su vida política atraviesa una tensión persistente entre estabilidad institucional y una creciente dificultad para hacer legibles las decisiones públicas.

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El Gobierno de Pedro Sánchez ejerce el poder dentro de la legalidad democrática, pero en un contexto donde la decisión ha perdido nitidez. Ya no se percibe como una voluntad claramente identificable, sino como el resultado de negociaciones constantes, equilibrios frágiles y acuerdos cuya lógica resulta difícil de reconstruir desde fuera.

Esta situación responde a factores concretos: la fragmentación parlamentaria, las mayorías inestables, el creciente protagonismo judicial y una red institucional cada vez más compleja. El poder no se oculta necesariamente, pero se vuelve menos inteligible. La opacidad actual no es la del secreto, sino la de la saturación. Hay más información, más datos y más acceso que nunca, pero menos capacidad para articular una comprensión de conjunto. La transparencia formal no siempre se traduce en inteligibilidad real.

No hay una crisis institucional estricta. Las reglas funcionan, pero crece la distancia entre quienes deciden y quienes intentan comprender. Si esta tendencia continúa, España no afrontará una ruptura, sino una transformación silenciosa hacia una democracia más técnica, más estable y, al mismo tiempo, más difícil de interpretar, de seguir y, quizá, de reconocer como propia.