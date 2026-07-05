"La democràcia és també una responsabilitat compartida"

Urna electoral.

Cesca Barti



I si una de les claus per reduir la corrupció fos donar més veu a la ciutadania? Potser ha arribat el moment d'avançar cap a una democràcia més participativa, en què els ciutadans no només votem cada quatre anys, sinó que també puguem decidir sobre les grans qüestions que condicionen el nostre futur. Els diners públics són de tots. Per què no hauríem de poder participar en les decisions sobre com s'inverteixen?

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

També hauríem de poder opinar sobre la protecció dels nostres aqüífers, de l'aire que respirem i de la costa que deixarem a les generacions futures. Cal exigir responsabilitats a qualsevol càrrec públic que abusi del seu poder, sempre amb totes les garanties de l'Estat de dret. Però també cal assumir que una democràcia forta necessita una ciutadania informada, crítica i compromesa.

El debat de fons és quin model de país volem. Un país més autosuficient, sostenible i respectuós amb el territori, o un país que continuï sotmès a una globalització sense límits que, si no es gestiona adequadament, pot accentuar els desequilibris socials, la dependència econòmica, la contaminació i la degradació del territori. La democràcia no és només un dret. És també una responsabilitat compartida.