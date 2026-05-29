Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"A la democràcia espanyola li estan fent el mateix que a nosaltres amb el 155"
Enfrontaments amb la policia l’1 d’octubre del 2017 pel referèndum, a l’escola Ramon Llull de Barcelona. | FERRAN NADEU
Ferran Crespo
S´estan menjant el que van permetre fer a Catalunya. 'Lawfare', corrupció político- judicial… Digueu-li com vulgueu. La democràcia espanyola va permetre aquesta anomalia inacceptable dita 155. Recordeu que aquest 155 va ser aplicat a Catalunya, no al catalanisme ni a l´independentisme. Per què va funcionar? Doncs perquè era contra Catalunya, i l´odi que la resta d´Espanya ha tingut sempre contra Catalunya ho va aplaudir tot veient com apallissaven gent que només volia votar.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Aquest odi és cultural, educatiu i generacional. Espanya és un país corrupte, submís al franquisme, que sempre utilizarà Catalunya per amagar la seva mediocritat política i democràtica. El que van permetre fer a Catalunya, ara s´ho estan menjant amb patates, i encara que la humiliació pel que ens van fer continua roent-nos les entranyes, com a mínim queda en evidència en normalitzar-se a tota Espanya.
No ho reconeixeran mai, però ho saben. Cop d´Estat? Referèndum ilegal? Tan ilegal com votar 'sí' o 'no' a la monarquia? Tan ilegal com votar 'si' o 'no' a un Estat federat? No siguem tan babaus! Si el referèndum era ilegal, només havien de venir l´endemà de l´1-O, detenir a qui vulguessin i dir-nos: "Heu viscut un somni, tontets! Aixó no passarà mai", i prou. No calia la violencia ni apallissar ningú. O potser sí. Potser és que sense violencia, la que Espanya va venir a crear, no podrien haver fet tot el que van fer després i que ens ha portat on som.
Així com la pandèmia va servir perquè els poders veiessin clar que amb la ciutadania i l´economia podien fer el que vulguessin, el procés va servir per imposar una represió sense discusió que ara, el feixisme (aquí es diu franquisme) aplica a tota Espanya. I l' excusa continua sent Catalunya. Quan la delinqüència i la corrupció inherent al 'reino' de España costi d´amagar, només han de dir dos mots: "Catalunya", "Puigdemont" i tot arreglat.
Pobrissó, en Pedro Sánchez; pobrissona la democràcia 'españolita' que li estan fent el que ells mateixos van permetre que fessin amb el 155 a Catalunya. Doncs ara us ho menjeu! Pensàveu que tot quedaria a Catalunya? Doncs no, era de calaix, i ara, a més a més, no necessiten ni el 155 per fer-ho.
Participaciones de loslectores
"La educación debe adaptarse a la IA fomentando el pensamiento propio"
Íker Gil Sant Feliu de Llobregat
"Zapatero y Alí Babá"
Jordi Querol Barcelona
"¿A quién culpamos cuando fallan los protocolos?"
Ferran Montón Torrevieja (Alicante)
"Carta abierta a mis abuelos"
Marc Cardeñosa L' Hospitalet de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Confinamiento levantado Los Bombers dan por controlado el incendio en Òrrius (Barcelona) tanto en vegetación como en industria
- Forma física Sevilla tendrá la sala de musculación más grande de España: 5.700 metros para el entrenamiento de fuerza
- Nova 111 Student List 2026 Sofía Grace Villavicencio Clayton, estudiante de medicina en el top de las jóvenes promesas de España: "Desde que he podido he aprovechado los veranos para seguir aprendiendo"
- Curiosidades Consiguen arrancar un Saab abandonado en un bosque tras 55 años parado
- Proyecto original en el Priorat Dos Déus: los vermuts multipremiados que rompieron las reglas del aperitivo