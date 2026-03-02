"Política actual: corrupción y hostilidad tras cinco décadas"

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

Fernando Guerrero



La política es la forma de gobernar un país a través de grupos políticos elegidos por los ciudadanos, para gestionar la distribución de los recursos, necesidades de los ciudadanos, la sanidad, educación, la seguridad y la convivencia. Pero la realidad es otra, la política actual carece de esos principios pues se ha convertido en una profesión segura, bien remunerada y de fácil acceso, es normal ver cada día como esta se ha convertido en un circo donde se permite el insulto y la descalificación entre gobierno y oposición, creando un clima insufrible para los ciudadanos, y dejando a un lado los problemas más importantes como la precariedad laboral, vivienda, la inflación y la pobreza.

Tomando como ejemplo el gobierno actual podemos observar como se utiliza la política en este país: las campañas electorales comienzan 38 días después de la convocatoria, y terminan cuatro años después, ya que están todo el año en campaña, utilizando todos los medios a su alcance para convencer al electorado como: el colectivo de pensionistas, las ayudas a los jóvenes, a la inmigración o la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

O la última ocurrencia, como la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23F 45 años después, espero que no tengamos que esperar otros 45 años para saber el porqué del apagón de 2025. El objetivo de todos los partidos al margen de la ideología es conseguir el máximo de diputados y poder gobernar o “negociar” con el gobierno mejoras para las comunidades que representan, (al margen de la ideología) lo que hace que existan diferencias entre ellas, creando en los ciudadanos la desconfianza e indiferencia con la política y los partidos en la actualidad.

Después de 50 años de democracia parece que lo más destacado es la corrupción y el mal ambiente en la política actual, y que nos hemos acostumbrado a votar por ideología y no por hechos conseguidos según los programas electorales.