.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Què demanem els mestres quan diem que 'volem més recursos'?"

Varios docentes sostienen dos carteles con los mensajes: Defendamos la educación pública y Menos armamento y más educación, en la huelga de profesores. / Javier Díaz / EFE

Cristina Fisas

0 Comentarios

Imaginem una tertúlia de ràdio amb deu participants. Un d'ells no para de cridar i córrer per l'estudi (NESE A. Necessitats Específiques de Suport Educatiu); la persona que l'hauria d'atendre (recursos) és en aquell moment a l'estudi del costat. Una altra no té bona comprensió lectora i li has hagut d'adaptar el contingut prèviament (PSI. Pla de Suport Individualitzat).

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Una tertuliana acaba d'arribar d'Itàlia (aula d'acollida), no entén res i has de parlar més a poc a poc. Trenta minuts tard n'arriba un que és pare solter, està aclaparat pels deutes i ve de mal humor i dient renecs (NEE B. Necessitats Educatives Especials). Mentrestant, n’hi ha cinc que procuren estar atents, són aplicats, però ja han perdut el fil (ordinaris).

Creieu que és suportable aquesta situació cada dia durant set hores (mestres)? Potser necessiteu més persones que ajudin (recursos)? Baixarà l'audiència (PISA)? No seria millor que, en comptes de deu, potser només tinguéssim sis tertulians per poder controlar la situació (ràtios)? Com ho fareu el dia de Sant Jordi quan tragueu la tertúlia al carrer (sortides)?

El desconeixement del que realment vol dir "escola inclusiva" és immens. Benvinguts a l'aula d'una mestra d'una escola qualsevol.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

