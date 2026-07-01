"Demanem a l'ajuntament que doni continuïtat al menjador social La Terrasseta"

Restaurante y comedor social La Terrasseta, en Gràcia, gestionado por la entidad Rauxa. / Albert Ramis

Raül Romeva



Des de la Fundació Irla volem donar suport a la reivindicació que fa l’Associació Rauxa en relació al menjador social La Terrasseta. L'any 1998, la nostra entitat ja va premiar l’Associació Rauxa amb el Memorial Lluís Companys que distingeix a una entitat que destaca per la seva acció social a favor de l’emancipació de les classes populars o en la lluita contra la marginació dels sectors menys privilegiats.

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L’Associació Rauxa és una entitat que mereix el màxim respecte i suport donat que treballa desinteressadament, sense ànim de lucre, oferint tractament a les persones que tenen addicció de l’alcohol, tabaquisme i altres drogues, en la rehabilitació de persones marginals del carrer amb dependència a l’alcohol i altres drogues.

Seria incomprensible des de qualsevol punt de vista que l’Ajuntament de Barcelona no doni continuïtat a un projecte tant vital, humà i necessari com el de la Terrasseta i per això és imperatiu que s’hi aboquin tots els esforços polítics i administratius que calguin perquè el finançament públic del menjador social “La Terrasseta” continuï i se’n garanteixi la viabilitat.

Demanem doncs a l’Ajuntament de Barcelona que reconsideri la seva posició i renovi el suport a La Terrasseta.