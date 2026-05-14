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"El servei de Bicing s'ha anat degradant"

14-11-2023. Barcelona. Foto: Ana Puit Imágenes recursos de diferentes estaciones de bicing de Barcelona

14-11-2023. Barcelona. Foto: Ana Puit Imágenes recursos de diferentes estaciones de bicing de Barcelona / Anna Puit / EPC

Carme Puig

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Fa 10 anys que soc usuaria de Bicing i el servei ha estat sempre molt irregular. Va ser especialment dolent a finals de la primera concessió, cap al 2018. Ara passa el mateix: sovint no hi ha bicicletes mecàniques i la meitat de vegades estan en mal estat. Quan ho denuncio a través de l''app' mai em tornen els diners per haver fet servir una bicicleta avariada.

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L'altre dia em van robar la bici, un lladre se la va quedar unes hores i Bicing m'ha cobrat 140 euros, com una bici nova! Resulta que les bicis de lloguer que fan servir els turistes, i que aparquen on volen, estan geolocalitzades. Les de Bicing no, i ara em toca pagar. Bicing m'ha fet denunciar-ho a través de la seva aplicació i a Mossos, però ha estat una pèrdua de temps, no em volen tornar els 140 euros.

El servei que acabem tenint és lamentable i els usuaris ens sentim impotents assumint tots els errors.

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