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"Cómo podemos defender la biblioteca pública"
Estudiantes de Bachillerato en una biblioteca en Barcelona, el año pasado. / RICARD CUGAT
Evelio M.
Desde hace unos días, colectivos de trabajadoras de las bibliotecas públicas, tanto de la ciudad como de la provincia de Barcelona, se han declarado en huelga. Las reivindicaciones son varias: falta de personal, horarios que dificultan la conciliación, falta de recursos materiales... No han faltado voces (incluidas escritoras de prestigio) que han roto una lanza en favor de las bibliotecas. Pero la cuestión es más compleja.
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Y es que la biblioteca pública está sometida a todo tipo de tensiones que son producto de la sociedad liberal que la creó. Así, por ejemplo, la biblioteca es responsabilidad del gobierno local del municipio, y eso la deja expuesta ante los intereses del partido político de turno; se quiere que sea un motor de la vida local y cree comunidad, pero depende de los gobiernos cuyas políticas no dejan de atomizar la vida social.
Se le supone una serie cada vez más amplia de funciones que en ocasiones son difícilmente reconciliables entre sí; se espera que las bibliotecarias palien problemáticas sociales que ni los mismos técnicos municipales saben cómo atajar; se la presenta como una garante de la cultura, pero no es fácil encontrar cargos políticos que articulen discursos en favor del poder transformador de la cultura y actúen en consecuencia; y son el epítome de la lectura, pero un público muy numeroso parece tener una visión muy restringida de lo que es leer.
En mi opinión, tener una visión más completa de estas tensiones ayudaría a la ciudadanía a entender la verdadera situación de vulnerabilidad de nuestras bibliotecas. Y a entender que las protestas de las bibliotecarias van más allá de una protesta sectorial: tiene que ver con el tipo de sociedades que somos y que queremos ser.
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