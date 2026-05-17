"¿Debe revisarse el sistema de elección de las mesas electorales?"

Cierran colegios electorales andaluces y arranca escrutinio de 10.189 mesas

Roger Díaz Salvador



Con motivo de las elecciones, miles de trabajadores serán designados como miembros de mesas electorales. Tras una intensa semana laboral, muchos esperan el domingo como su único momento de descanso y convivencia familiar. Cuando son designados para formar parte de una mesa electoral, ese tiempo de convivencia desaparece, y el descanso compensatorio en un día laborable no tiene el mismo valor social ni familiar.

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Tal vez, sería conveniente que el sorteo para la designación de presidentes y vocales de las mesas electorales se realizara prioritariamente entre aquellas personas inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo que se encuentren en situación de desempleo y no perciban prestaciones ni ayudas económicas.

Esta medida permitiría compatibilizar el cumplimiento de este deber público con una mayor equidad social y laboral. De este modo, se ofrecería a personas desempleadas y sin ingresos la posibilidad de percibir la compensación económica prevista por el desempeño de esta función pública, lo que podría representar una ayuda útil y necesaria para su situación personal.

Con ello, se evitaría en muchos casos que trabajadores en activo vieran alterado su único día de descanso y convivencia familiar, al tiempo que se proporcionaría una oportunidad económica a quienes actualmente carecen de empleo e ingresos.