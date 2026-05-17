.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"¿Debe revisarse el sistema de elección de las mesas electorales?"

Cierran colegios electorales andaluces y arranca escrutinio de 10.189 mesas

Cierran colegios electorales andaluces y arranca escrutinio de 10.189 mesas

Roger Díaz Salvador

0 Comentarios

Con motivo de las elecciones, miles de trabajadores serán designados como miembros de mesas electorales. Tras una intensa semana laboral, muchos esperan el domingo como su único momento de descanso y convivencia familiar. Cuando son designados para formar parte de una mesa electoral, ese tiempo de convivencia desaparece, y el descanso compensatorio en un día laborable no tiene el mismo valor social ni familiar.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Tal vez, sería conveniente que el sorteo para la designación de presidentes y vocales de las mesas electorales se realizara prioritariamente entre aquellas personas inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo que se encuentren en situación de desempleo y no perciban prestaciones ni ayudas económicas.

Esta medida permitiría compatibilizar el cumplimiento de este deber público con una mayor equidad social y laboral. De este modo, se ofrecería a personas desempleadas y sin ingresos la posibilidad de percibir la compensación económica prevista por el desempeño de esta función pública, lo que podría representar una ayuda útil y necesaria para su situación personal.

Con ello, se evitaría en muchos casos que trabajadores en activo vieran alterado su único día de descanso y convivencia familiar, al tiempo que se proporcionaría una oportunidad económica a quienes actualmente carecen de empleo e ingresos.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años