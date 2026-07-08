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"Daltonismo político"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación del Plan Estatal de Fertilizantes, este lunes en la Finca de Maíz de San Martín de la Vega (Madrid). / J.J.Guillen / EFE
Jesús Sánchez Ajofrín Reverte
Existen colectivos y sensibilidades con los que no se contó cuando la sociedad se afanaba en elaborar un sistema constitucional amplio, diseñado para que cupiesen todas las opciones en la búsqueda de la justicia y la libertad. Sin embargo, el escenario actual presenta una anomalía inédita: nunca se había visto un caso en el que el máximo responsable de un gobierno, elegido por sufragio universal, se atrincherara de tal forma en su propio relato y ambición.
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España sufre hoy las consecuencias de un personalismo extremo que pretende reducir la rica pluralidad del país a una visión única. Es el peligro del daltonismo político: confundir el interés general con el color propio, pretendiendo que todo un tejido social se vuelva monocolor para encajar en el tamaño de un solo ego.
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