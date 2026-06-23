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"S'ha acabat el curs, però als despatxos i sales de professors la feina segueix"
Aula vacía en un centro educativo catalán. / Manu Mitru
M. R.
Ha finalitzat el curs 2025-2026, un any estrany per haver de lluitar dins i fora de les aules. La majoria de professors hem secundat algunes o totes les protestes per exigir al Departament d’Educació més recursos per a l’escola inclusiva, menys ràtios i millores salarials. Encara que l’impacte en la societat i en alguns mitjans de comunicació ha estat tot el contrari: rebuig cap a la nostra professió. Això és, malauradament, l’únic que realment hem aconseguit.
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Promeses de ràtios més petites, però a les prescripcions per al curs vinent tenim la mateixa quantitat d’alumnes. És cert que la mesura és per d’aquí a uns anys, quan possiblement hi hagi un altre govern. Més professionals a les escoles? Encara està a l’aire. Els únics aprovats són els Mossos de paisà en alguns instituts. La calor a les aules supera els 30 graus i els 40 al pati. "S’està estudiant de quina manera es pot fer", va dir el representant de l’Ajuntament del meu centre. Així amb totes les demandes.
El cert és que més de la meitat de la plantilla de professors canviarà de centre després de les adjudicacions de dijous, i molts aniran a l’atur. Això dificulta consolidar projectes i organitzar horaris, tant dels docents com del personal. El divendres passat es van fer les festes de final de curs per celebrar el canvi de cicle. Com ha de ser, és un moment molt emotiu per a tots els mestres i alumnes que tindrem sempre a la memòria.
Però als despatxos i sales de professors la feina encara continua: tancament administratiu del curs, preparació del següent i formacions. Els docents no estem de vacances.
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