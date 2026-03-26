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"Ojalá hoy puedas cumplir tu decisión, Noelia"
Noelia y su madre Támara en la entrevista de Y Ahora Sonsoles / ANTENA 3
Miguel Rabadan
Noelia, ojalá hoy se cumpla tu decisión, una decisión que, tristemente, se ha aplazado por voluntad de algunos que, en nombre de un Dios, han entorpecido tu voluntad. En nombre de un Dios que ni conocen ni comprenden.
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Ojalá que este mundo que vas a dejar sea un mundo de amor y de respeto, donde la vida se pueda vivir con dignidad, sin sufrimiento, y cuando eso no sea así se respete la voluntad de los que no pueden vivir en esas condiciones.
Adiós, Noelia.
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