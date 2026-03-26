.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Ojalá hoy puedas cumplir tu decisión, Noelia"

Noelia y su madre Támara en la entrevista de Y Ahora Sonsoles

Noelia y su madre Támara en la entrevista de Y Ahora Sonsoles / ANTENA 3

Miguel Rabadan

0 Comentarios

Noelia, ojalá hoy se cumpla tu decisión, una decisión que, tristemente, se ha aplazado por voluntad de algunos que, en nombre de un Dios, han entorpecido tu voluntad. En nombre de un Dios que ni conocen ni comprenden.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Ojalá que este mundo que vas a dejar sea un mundo de amor y de respeto, donde la vida se pueda vivir con dignidad, sin sufrimiento, y cuando eso no sea así se respete la voluntad de los que no pueden vivir en esas condiciones.

Adiós, Noelia.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años